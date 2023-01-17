وكالات السياحة.. أسعار الحج مرهون بتكاليف الإسكان والخدمات في السعودية

بعد ارتفاع كوطة الحج للجزائر إلى 41 ألف و300 حاجا، خلال هذا الموسم، عبرت الوكالات السياحية عن تخوفها من ارتفاع الأسعار. حيث أشار رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية، مولود يوبي، إلى أنها مرهونة بأسعار الفنادق والخدمات في السعودية.

كما أوضح مولود يوبي، في تصريح للنهار، أن عند زيادة أعداد الحجاج، “فمن المرجح أن يكون ارتفاع في أسعار الفنادق والخدمات”. قائلا “ان شاء الله السعودية تراعي هذه الأمور لموسم الحج”.

ومن جانبه، قال مدير أحد الوكالات السياحية، صلاح الدين تومي، أن بالعدد للحجاج المقرر لهذا الموسم، سيؤدي الى ضغط كبير. موضحا “أن الأمر يتعلق خاصة في الاسكان بمكة والمدينة”.

كما أفاد تومي للنهار، أن “الإمكانيات ستكون ضيقة بالنسبة للمناطق التي تتواجد بجوار الحرم المكي”. الأمر الذي سيجبر البعثة الجزائرية بالخروج من المنطقة المركزية إلى فنادق تتجاوز 1500 متر عن الحرم المكي.

نشرت وزارة الحج والعمرة، قيمة التأمين للمعتمرين من خارج السعودية، أين بلغت قيمته 87.4 ريال للفرد الواحد. أما مدة التغطية فوصلت 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول المملكة. في حين هذا التأمين ساري المفعول بداخل السعودية، على أن تصل حدود المنفعة حتى 100 ألف ريال.

وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للوكالات السياحية، صلاح الدين تومي، عن إجراءات جديدة دخلت في موسم حج 2023. كما أشار المتحدث، إلى أن من بين هذه الإجراءات السماح للمرأة بأداء الفريضة دون محرم.

وعن تكلفة حج 2023، كشف تومي في تصريح للنهار، أن المملكة العربية السعودية قامت بتخفيضات على مستوى التأمين الطبي”. الأمر الذي “سيساهم في تخفيض تكلفة الحج لهذا الموسم”.

كما أشار المتحدث، إلى أن “لحد الآن لم يتم توزيع الكوطة المقدرة بأكثر من 41 ألف حاج على الوكالات”. مضيفا “الديوان الوطني للحج والعمرة يقوم بغربلة الوكالات على حساب الأقدمية والإمكانيات”.