وكالات السياحة والأسفار مدعوة للمشاركة في المعرض الدولي للسياحة بموسكو

دعا الديوان الوطني للسياحة، اليوم الاثنين، المتعاملين السياحيين الجزائريين للمشاركة في المعرض الدولي للسياحة Mitt Moscou الذي سيقام من 11 إلى 13 مارس 2026 بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح الديوان أنه “في إطار تنفيذ برنامج عمل الديوان الوطني للسياحة (ONT)لسنة 2026. سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في المعرض الدولي للسياحة Mitt Moscou. الذي سيقام من 11 الى 13 مارس 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، بهدف الترويج للوجهة السياحية الجزائرية”.

أين دعا المتعاملون السياحيون الراغبون في المشاركة (وكالات السياحة والأسفار). إلى ملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمشاركة عبر الرابط الآتي: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc…/viewform…

مشيرا أن آخر أجل للتسجيل عبر الرابط أعلاه، سيكون يوم 12 فيفري 2026.

كما أكد الديوان الوطني للسياحة، أن عدد المشاركين سيتم تحديده حسب المساحة المخصصة للجناح الجزائري. وبخصوص البطاقة التقنية فيجب أن تكون مفصلة ودقيقة، لضمان انتقاء أفضل العروض المتماشية مع طبيعة السوق.

مضيافا أن الطلبات المرسلة بعد الآجال المحددة لن تؤخذ بعين الاعتبار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور