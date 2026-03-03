وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني تنشر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

نشرت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029. في نسختها الأولى، والمصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وذلك في إطار تحصين وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من كافة أشكال التهديدات التي قد تواجهها في فضائها السيبراني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تمثل الإطار الشامل الذي يهدف إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة وبياناتها. وكذا حماية المواطنين من التهديدات التي قد تواجههم في الفضاء السيبراني. خاصة في ظل توجه السلطات العليا للبلاد الرامي إلى التسريع من وتيرة التحول الرقمي على مستوى كافة مؤسسات الدولة. كما تعد ورقة طريق من شأنها المحافظة على السيادة الرقمية الوطنية. وضمان الخدمات العمومية الأساسية وتعزيز ثقة المواطن في بيئته الرقمية.

ويمكن الاطلاع على أهم المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029، عبر الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني. WWW.MDN.DZ

