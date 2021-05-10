وكالة “أناد” تنفي وجود قوائم خاصة بموردين معتمدين لديها

أكدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” والتي كانت تسمى سابقا “اونساج”، أن بإمكان أصحاب المشاريع، اختيار مورديهم بكل حرية.

ونفت الوكالة في بيان لها، وجود أي قوائم خاصة بموردين معتمدين لديها.

وأضاف نفس المصدر أن “لأصحاب المشاريع كامل الحرية المطلقة باختيار مورديهم عند اقتناء المعدات والتجهيزات الخاصة بمشاريعهم”.

ويقتصر دور الوكالة في هذا الشأن في إجراء مراقبة على الموردين على مستوى مصالح مديرياتها -تضيف الوكالة-.

وحذرت “أناد” من استعمال رمز واسم الوكالة مؤكدة أن كل مورد يقوم بذلك “سوف يتعرض إلى المتابعة القضائية”.