وكالة أناد: 45 ألف مؤسسة متعثرة.. هذه حالات الإعفاء نهائيا من تسديد الديون

قال المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، محمد الشريف بوزيان، أنه تم تحويل أكثر من 10 آلاف ملف للبنوك لتعويض المؤسسات المتعثرة. مشيرا إلى أن الديون سيتم تحويلها لصندوق أخطار المشاريع. حيث بلغت القيمة المالية للتعويض أكثر من 17 مليار و500 مليون دينار.

وأضاف المدير العام بالنيابة لـ”أناد” محمد شريف بوزيان، خلال ندوة صحفية حول استكمال إجراءات تعويض المؤسسات المصغرة وتحويل حقوق القروض من البنوك العمومية إلى صندوق ضمان أخطار القروض، أن فوائد الديون أرّقت المستثمرين. والتزاما بتعليمات الرئيس بعدم متابعة الشباب المستثمر قضائيا تم توقيف هذه المتابعات مع كل البنوك.

كما أضاف في ذات السياق، أن الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام تم توقيفها. بالإضافة كذلك إلى أن الديون سيتم تسديدها من طرف الشباب المستثمر على الأجل الطويل يصل إلى 15 سنة. حيث يقترح الصندوق للشباب الراغب في مواصلة مزاولة نشاطه أن تكون هناك فرصة لاعادة تمويل للمرة الثانية.

وتجنبا لجلب عتاد مغشوش، أشار محمد الشريف بوزيان، أن وكالة أناد إستحدثت خبراء لتفقد العتاد قبل تسليمه للشباب المستثمر. حيث أن أكثر من 45 الف مؤسسة متعثرة على المستوى الوطني.

وأعلن المدير العام بالنيابة لـ” أناد”، أن هناك حالات يتم اعفاءها نهائيا من تسديد الديون، وهم الأشخاص الذين أصابتهم إعاقة ذهنية. بالإضافة كذلك إلى المؤسسات المصغرة التي تعرضت للكوارث الطبيعية. والأشخاص الذين كان لهم عتاد متهالك أو تقادم مع التطور التكنولوجي.

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