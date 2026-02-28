وكالة أنباء فارس تنفي مقتل خامنئي 

نفت وكالة أنباء فارس مساء اليوم السبت نقلاً عن مصدر إيراني مقرب من مكتب خامنئي مقتل قائد الثورة.

ووفقا لوكالة ذاتها نفى مصدر إيراني مقرب من مكتب خامنئي مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقتل قائد الثورة.

وقد أعلن الررئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح مطوّل، عن مقتل قائد الثورة الإيراني خامنئي.

وقال في تصريحه إن مقتل خامنئي يمثل “عدلا للشعب الإيراني وللأمريكيين ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته”.

كما أشار ترامب أن العملية تمت عبر “أجهزة استخبارات وأنظمة تتبع متطورة للغاية” وبـ”تعاون وثيق مع إسرائيل”.

وإستهدفت اليوم إيران عدة مواقع بكل من قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، والأردن بصواريخ بالستية على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي عليها.