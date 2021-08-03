وكالة الأمن الصحي توصي باستعمال مياه البحر في تعقيم الفضاءات العمومية

دعت الوكالة الوطنية للأمن الصحي باستخدام مياه البحر في عمليات تعقيم الأماكن العمومية في المدن الساحلية. وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان للوكالة، فإن الأمر يتعلق باستخدام شاحنات الرش التي تصل فقط إلى الأجزاء السفلية من الأسطح المعالجة. مشددة على أن عملية الغسيل ستمكن من القضاء على العوامل المسببة في الأمراض.أو على الأقل، الحد بشكل كبير من كثافة تواجد الفيروس على مستوى الأسطح والمواقع التي يحتمل أن تحتوي على الفيروس

وأضاف البيان، أن الوكالة أوصت في الولايات الداخلية وفي ظل عدم وجود مياه البحر ، بـعدم إستخدام المواد الكيماوية في عمليات تعقيم الفضاءات العمومية من الفيروس. كما تدعو الوكالة الوطنية للأمن الصحي المواطنين إلى الامتثال للإجراءات التي أوصى بها البروتوكول التقليدي للجنة العلمية.