وكالة الأنباء الجزائرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الأربعاء، رفقة المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، على إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوكالة.

وبالمناسبة، اعتبر بوعمامة إطلاق الموقع الجديد للوكالة مؤشرا واضحا على انخراطها في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. والتي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا.

كما أكد الوزير أن الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة سيبرانياّ، وأن إطلاق الموقع الجديد الذي أنجز بكفاءات جزائرية بنسبة 100 بالمائة تابعة للوكالة، يثبت وجود قدرات بشرية كبيرة قادرة على رفع التحدي.

وثمّن الوزير مشروع إطلاق “وأج” شريطها الإخباري باللغة الإنجليزية قريبا. معتبرا ذلك محطة هامة تمكّن من فتح آفاق أوسع أمامها وتعزز من تنافسيتها على الصعيد الدولي.

من جانبه، أكد المدير العام لـ “وأج” أن الموقع الجديد جاء من أجل مواكبة ما تشهده هذه المؤسسة من تطور ومحتوى راق تقدمه لمتابعيها.

وأضاف قايد، أن الموقع الجديد محصّن رقميا، بشكل يتناسب مع متطلبات الأمن السيبراني. ويندرج ضمن السيادة الرقمية للجزائر تجسيدا للسياسة الرقمية الرفيعة بالجزائر والتي رسم معالمها رئيس الجمهورية.

ويقدم الموقع الجديد لوكالة الأنباء الجزائرية خدمة إعلامية عمومية تعتمد على توفير محتوى موثوق، شامل، موضوعي وآني، عبر ستّ لغات: العربية، الأمازيغية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والروسية. على أن تضاف لها اللغة الصينية قريبا.