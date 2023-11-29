وكالة الأنباء الجزائرية تعيد اطلاق سبر الآراء الخاص بأحسن رياضي للسنة

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، عن إعادة بعث عملية سبر الآراء “براهيم دحماني”، الخاصة بتكريم أحسن الرياضيين للسنة الرياضية 2023.

ودعت (و.أ.ج)، عبر موقعها الرسمي، وسائل الإعلام الوطنية، للمشاركة في عملية سبر الآراء، لاختيارر أحسن الرياضيين المتالقين في سنة 2023.

وسيتعين على وسائل الإعلام الوطنية، اختيار ثلاثة رياضيين ثلاثة رياضيين من فئة الذكور، ومثلهم من فئة الإناث، بالإضافة لاسمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، واسم واحد من فئة الآمال.

ويشمل سبر الآراء الخاص بوكالة الأنباء الجزائرية، كل الرياضيين في مختلف الاختصاصات، من المتألقين في مختلف المنافسات خلال سنة 2023.

يذكر أن عملية سبر الآراء الخاصة بوكالة الأنباء الجزائرية، تم حجبها في الأربع سنوات الماضية، قبل اعادة بعثها هذه السنة.