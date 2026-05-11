وكالة الأنباء الجزائرية تنشر أبرز أدوات نظام المخزن للضغط على أوروبا

قالت وكالة الأبناء الجزائرية، إن الهجرة السرية أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز الأدوات التي يوظفها نظام المخزن للضغط على أوروبا عامة وعلى إسبانيا خاصة. من أجل إجبار هذه الدول على اتخاذ مواقف سياسية معينة في ملفات إقليمية ودبلوماسية حساسة.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية، أرقام رهيبة حول ابتزاز مملكة المخزن لإسبانيا والاتحاد الأوروبي. مستعملة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وسيلة لذلك .

ففي أغسطس/أوت 2014 ، تدفق 1200 مهاجر في يوم واحد نحو سواحل “قادس” بإسبانيا. بعد قيام الحرس المدني الإسباني بتوقيف روتيني ليخت القصر الملكي المغربي قبالة سبتة للتدقيق في الهوية. وهي حادثة ما تعرف ب”أزمة اليخت الملكي”.

وبفبراير/فيفري 2017، تم اقتحام جماعي لأكثر من 800 مهاجر لسياج سبتة في ظرف 4 أيام، كرسالة تحذيرية للقضاة في بروكسل. عقب صدور قرارات من محكمة العدل الأوروبية تستثني منتجات الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية.

وشهدت سنة 2020، وصول 23 ألف مهاجر إلى جزر الكناري, ما يمثل زيادة قدرها 573 في المائة مقارنة بسنة 2019. في أعقاب توتر العلاقات مع إسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية (المناطق المنجمية في المحيط الأطلسي).

كما تم في مايو/ماي 2021 فتح الحدود بالكامل حيث عبر 10.000 إلى 12.000 مهاجر من بينهم 2000 قاصر بسبتة تحت أنظار الأمن المغربي. لما عرف بـ “غزوة سبتة”.

وسجلت إسبانيا -حسب المنشور ذاته- أعدادا كبيرة من الشباب المهاجرين بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 16 أو 17 عاما. بل وحتى بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 أعوام، يصلون إلى جيب سبتة.

كما تبنى نظام المخزن سياسة “الدركي المتعب”، من خلال التلويح الدائم بأن المغرب ينفق 430 مليون أورو سنويا لحماية أوروبا. ويطالب بمضاعفة المنح المالية.

ويعتبر المغرب، ثاني مستفيد من الصناديق الأوروبية لإدارة الحدود والهجرة. حيث أن الغلاف المالي المخصص له يقدر ب 500 مليون أورو في الفترة ما بين 2021 إلى 2027. -حسب منشور وكالة الأنباء الجزائرية-. وخصس الاتحاد الأوروبي للمغرب في نفس الفترة ما مجموعه حوالي 1.6 مليار أورو، حصرا في شكل منح.

ويقوم المغرب بافتعال الاعطاب التقنية، وذلك من خلال تعطل “مفاجئ ” في أنظمة الرادار المغربية تزامنا مع كل توتر دبلوماسي. لإظهار أن التكنولوجيا بلا “تنازلات سياسية” لا قيمة لها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور