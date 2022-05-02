وكالة الأنباء الجزائرية تنفي اتخاذ الفيفا قرارها بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون

نفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، خبر اتخاذ الفيفا قرارها النهائي بخصوص اعادة المباراة الفاصل المؤهلة للمونديال، بين الجزائر والكاميرون.

ونقلت (و.أ.ج)، التصريح الذي خصها به المكلف بالاتصال لدى المنتخب الوطني، صالح باي عبود، في هذا الخصوص، أين قال

“العقوبات المالية التي فرضتها الفيفا على الجزائر، جاءت بعد تقرير محافظ اللقاء، الذي أشار لرمي مقذوفات خلال المباراة”.

كما أضاف: “هذه العقوبة المالية، لا علاقة لها بملف التظلم المودع ضد الحكم باكاري غاسما”.

وتابع صالح باي عبود: “ملف التظلم من اختصاص لجنة التحكيم التي يرأسها الايطالي بيرلويجي كولينا، وليس من اختصاص لجنة الانضباط”.

وتأتي هذه التصريحات، لتنفي الخبر الذي نشرته قناة “بين سبورت” اليوم الإثنين، بخصوص رفض الفيفا اعادة مباراة الجزائر والكاميرون.