وكالة الأنباء الجزائرية توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها البلغارية

وقّعت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، على اتفاقية تعاون مع نظيرتها البلغارية بمدينة كازانلاك ببلغاريا، تتمحور حول تبادل المحتويات الاعلامية والخبرات والتجارب.

وحسب وكالة الأنباء، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد. والمدير العام لوكالة الانباء البلغارية، كيريل فالشيف.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال حفل نظم على هامش المنتدى العالمي ال18 لوسائل الاعلام البلغارية بالخارج.

وافتتح المنتدى يوم أمس الجمعة من طرف نائب رئيس جمهورية بلغاريا، إيليانا إيوتوفا.

وشارك المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، بصفته ضيف شرف، في هذا اللقاء الذي ضم عدة صحفيين ومسؤولين لوسائل إعلام بلغارية في العديد من البلدان.