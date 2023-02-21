قناة النهار وكالة الأنباء الجزائرية: رئيس الجمهورية يشدد اللهجة إزاء التماطل في توفير بعض المنتوجات الأساسية بقلم النهار أونلاين نشر في 21 فيفري 2023 - 18:07 شارك غرِّد أرسل 87 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xFfFq اقرأ أيضا دخول إضطراب جوي بداية من أمسية الخميس بهذه المناطق قناة النهار 21 فيفري شركة "LG الجزائر" تعين 12 طالب جامعي كسفير لمشروع LEADERS GENERATION قناة النهار 07 فيفري "طالع هابط: العجب في وهران.. الوالي يفاجئ صاحب مذبـ.ـح للدواجن.. "وين تعرفني باش تكتب اسمي قناة النهار 19 فيفري رئيس الجمهورية : أثمّن روح التعاون المستمر و التنسيق المثمر للدول الإفريقية لإسماع الصوت الإفريقي قناة النهار 18 فيفري عبد القادر شافي: مشروع ظخم من أجل نقل الغاز المميع من أرزيو نحو الجزائر العاصمة قناة النهار 20 فيفري الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المحلي قناة النهار 03 فيفري بوقرة: خير بلماضي لن أنساه وكل ما وصلت له اليوم بفضل الله وبفضله قناة النهار 31 جانفي فرق الإنقاذ الجزائرية بـ تركيا تتمكن من إخراج طفلين من تحت الأنقاض قناة النهار 08 فيفري ثناء دولي بمجهودات الحماية المدنية الجزائرية في عمليات الإنقاذ بتركيا وسوريا قناة النهار 16 فيفري بجاية: إصابة 22 تلميذ بتسمم مجهول المصدر بملحق إبتدائية بخراطة قناة النهار 03 فيفري