وكالة الأنباء الصينية: “الجزائر تطلق أكبر عملية مكافحة الفساد لاستعادة ثقة الشعب في العدالة”

قالت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الجمعة، إن الجزائر، ولأول مرة في تاريخها، أطلقت أكبر عملية مكافحة الفساد، لاستعادة ثقة الشعب في العدالة.

وأشارت في المقال الصادر على موقعها، أن العملية استهدفت كبار المسؤولين السابقين والحاليين، والتي تأتي في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي حثت على إجراء تغييرات جذرية.

وتحدث المقال، عن دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي طالب من القضاة إطلاق تحقيقات مكافحة الفساد ضد السياسيين ورجال الأعمال الذين اختلسوا الأموال العامة.

وذكرت على سبيل المثال، ايداع الوزيرين الاولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، رهن الحبس المؤقت، بتهمة الإساءة وسوء استخدام السلطة، وتبديد الأموال العامة، وتقديم عقود غير مبررة، ومزايا لرجال الأعمال.

كما استهدفت عملية مكافحة الفساد –يضيف ذات المقال- رجال الأعمال البارزين، منهم علي حداد، واسعد ربراب ، الإخوة كونيناف، محي الدين طكوت، ومراد عولمي.

وبهذا الخصوص، صرح المحلل السياسي الجزائري، محمد سي بشير، لذات الوكالة، أن عملية مكافحة الفساد هذه من المرجح أن تمهد الطريق لوضع حل سياسي للأزمة.

وافترض البشير أن “سجن كبار المسؤولين السابقين هو دليل واضح على وجود بعض الاتفاق بين الحركة الشعبية ورئيس أركان الجيش على ضرورة تطهير البلاد من الفساد كركيزة مقدمة لعملية إصلاح عميقة”.

وتوقع كذلك أن يكون هناك “حوار يستند إلى خريطة طريق، يتم التفاوض عليها، من شأنها أن تؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية، ومن ثم عقد مؤتمر وطني مشترك لوضع رؤية لجزائر جديدة”.