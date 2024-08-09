وكالة الأنباء الفرنسية تقع في المحظور وتنضم لقطيع الحاقدين على إيمان خليف

إرتكبت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، خطأ فادحا ووقعت في المحظور، بنشرها خبر تتويج بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بالميدالية الذهبية، في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقالت أن جنسها مشكوك فيه.

وبهذه السقطة الإعلامية، تنظم وكالة الأنباء الفرنسية، إلى قطيع الحاقدين، ضد البطلة الجزائرية خليف، اللذين شنوا حملة شنيعة ضدها، وتعدوا على شرف الملاكمة الجزائرية.

كما قامت، الوكالة الفرنسية، بحذف المنشور الحاقد على الملاكمة الجزائرية، من على صفحتها في فيسبوك، لكنها أبقت على الخبر المسموم على موقعها الالكتروني.