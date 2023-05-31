وكالة الجزائر “كناص” تساهم في الوقاية من مخاطر الإدمان

تنظم وكالة الجزائر أيام تحسيسية من أجل المساهمة في توعية الرأي العام. و دق ناقوس الخطر حول آفة المخدرات الدخيلة على المجتمع والوقاية منها.

وحسب بيان للوكالة، فإن الأيام التحسيسية جاءت في إطار الحملة التحسيسية التي أطلقها الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء حول مكافحة الإدمان والوقاية منه. إبتداء من 30 ماي إلى غاية 08 جوان 2023. تحت شعار “الضمان الإجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان. وطبقا للمخطط الإتصالي المسطر من قبل المديرية العامة.

كما تسعى أيضا إلى تحسيس المؤمنين لهم إجتماعيا حول مخاطر الإستعمال غير العقلاني للأدوية الخاصة بالأمراض العقلية. وإبراز التّدابير المساهمة في التقليل من المخاطر الناتجة عن حوادث العمل جرّاء تعاطي المهلوسات والمؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى الحفاظ على صحة المواطنين واستقرارهم في بيئة عملهم ومحيطهم الاجتماعي.

كما برمجت وكالة الجزائر يوم دراسي وإعلامي لفائدة مستخدمي الصندوق على غرار أرباب العمل،ممثلي الطلبةوالمتربصين. وكذا ممثلي مصالح كل من الدرك الوطني، الأمن الوطني، قطاع الصحة وقطاع النقل. حيث يتم خلال هذا اليوم إلقاء محاضرات موضوعية وثرية لتسليط الضوء على الطرق والسبل التي يجب إتخاذها لمكافحة آفة المخدرات.

كما تم إسناد مهام لمختلف أعوان وإطارات الوكالة للتنقل إلى الجامعات ومراكز التكوين المهني. وإلى محطات النقل من أجل الإتصال المباشر بالمواطنين والمساهمة في التحسيس والتوعية لضمان وقاية المواطنين من آثار هذه الافة الاجتماعية.

في نفس السياق، تم إفادة جميع هياكل الوكالة بربورتاج إعلامي وتوعوي يتم تمريره عبر الشاشات المتواجدة بجميع هياكل الوكالة. من أجل إيصال الرسالة إلى كل مستخدمي الصندوق من عمال، مؤمنين لهم إجتماعيا، ممتهني الصحة وغيره.

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