وكالة الجزائر لـ “كناص” تعرّف بالأرضية الرقمية “آرائكم” في جميع المراكز

قامت وكالة الجزائر لـ “كناص” بالتعريف بالأرضية الرقمية “آرائكم” من خلال تنظيم حملة تحسيسية وإعلامية من 21 جوان إلى 16 جويلية المقبل.

ووضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “وكالة الجزائر” هذه الأرضية الرقمية لفائدة المواطنين ومستعملي القطاع للردّ على أسئلتهم والتكفل بانشغالاتهم.

وفي هذا الإطار، قامت وكالة الجزائر لـ “كناص” بتمرير وعرض التطبيق الخاص بهذه التقنية الجديدة عبر كافة الشاشات المتوفرة في جميع المراكز التابعة للوكالة.

كما جهّزت مكتب الاستقبال بجهاز الإعلام الآلي من أجل التعريف بالأرضية الرقمية وبمزاياها.

وتتيح بالأرضية الرقمية “آرائكم” للمواطن في شقها الأول فرصة للتعبير عن انشغالاته وآرائه المتعلقة بنوعية الخدمات المقدمة من قبل قطاع الضمان الاجتماعي.

أما في شقها الثاني، فهي تسمح للخبراء والأساتذة الباحثين وممثلي المجتمع المدني بإيجاد الحلول وطرح وجهة نظرهم للقطاع.

هذا وتعدّ المنصة الرقمية الجديدة رهانا عصريا أطلقه القطاع لتسييره بطريقة ممنهجة وعلمية لها صلة مباشرة بالمواطن من أجل بلورة رؤية مشتركة لتحسين الخدمة العمومية.