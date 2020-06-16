وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها بخصوص الطلب على النفط لعام 2020

رفعت، اليوم الثلاثاء، وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن الطلب على النفط لسنة 2020.

وأفادت الوكالة، في تقريرها الشهري، أن التخزين العام للنفط الخام في ماي تراجع بـ 6.4 مليون برميل عن الشهر السابق إلى 165.8 مليون برميل.

وأضافت الوكالة أن مخزونات الحكومات زادت نحو مليوني برميل في الربع الأول، معظمها مخزون منتجات في أوروبا، وأن مخزونات الدول المتقدمة زادت 148.7 مليون برميل إلى 3.137 مليار برميل، بما يزيد 208.3 مليون فوق متوسط 5 سنوات.

واضافت الوكالة عن تسجيل تراجع استهلاك قطاع التكرير العالمي 6.6 مليون برميل عن الشهر السابق إلى 68.8 مليون برميل في أبريل ثم انخفض مليون برميل أخرى في ماي.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن أنشطة التكرير بصدد التراجع 5.4 مليون برميل في 2020 لكنها ستزيد 5.3 مليون برميل في 2021.

فيما يخص معروض النفط الأميركي قالت الوكالة إنه بصدد الانخفاض 900 ألف برميل في 2020 و300 ألف برميل أخرى في 2021 ما لم ترتفع أسعار الخام.

وتراجع معروض النفط العالمي تراجع 11.8 مليون برميل في مايو، ودول أوبك+ قلصت الإنتاج 9.4 مليون برميل.