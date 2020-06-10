وكالة الطاقة الدولية: روسيا ستصبح ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم

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وكالة الطاقة الدولية: روسيا ستصبح ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم
بقلم فوزية.م

توقعت، اليوم الأربعاء، وكالة الطاقة الدولية أن تصبح روسيا ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم.

وأفادت الوكالة الدولية، في تقرير لها، أن حصة روسيا من نمو إنتاج الغاز العالمي في الفترة حتى سنة 2025 ستكون بنسبة 20 في المائة.

ووفق ذات التقرير فإن أمريكا ستحتل المرتبة الأولى في المجال لأن إنتاجها السنوي يرتفع سنويا بنسبة 1.2 في المائة.

وتوقعت الوكالة أيضا تسجيل تراجع في الطلب على الغاز هذا العام بنسبة 4 في المائة.

كما أشار التقرير أيضا أن الطلب على الغاز سيسجل تعافي السنة المقبلة، بعد استئناف النشاط الإقتصادي.


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