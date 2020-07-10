وكالة الطاقة الدولية..فيروس كورونا يكبح التوقعات بشأن ارتفاع الطلب هذه السنة

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020 اليوم الجمعة، لكنها حذرت من أن انتشار فيروس كورونا الذي يشكل خطرا على التوقعات.

وزادت الوكالة توقعها حسب وكالة رويترز إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني

وقالت وكالة الطاقة الدولية نقلا عن وكالة رويترز، إن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في ماي وجوان وأيضا جويلية على الأرجح.

لكن الوكالة قالت إن نشاط تكرير النفط في 2020 يتجه للانخفاض بأكثر مما توقعته الشهر الماضي وللنمو بقدر أقل في 2021.