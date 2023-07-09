وكالة الطاقة الذرية.. لا يوجد خلاف داخلي حول تقرير محطة “فوكوشيما” النووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لا يوجد خلاف داخلي حول التقرير الشامل. الذي نشرته الوكالة حول خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة “فوكوشيما” النووية المعطلة.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن غروسي الذي يزور سيول حاليا، قوله “لا يوجد خلاف. هذا هو التقرير الشامل النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يأتني أي خبير يقول إنه لا يوافق على محتواه”.

وأوضح أن تصريحاته الأخيرة التي تشير إلى أنه ألمح إلى خلاف داخل الفريق “أسيء تفسيرها”، مضيفا: “ما يمكنني قوله هو أننا واثقون تماما، كما قلت، بالطريقة التي أجريت بها هذه المراجعة مع تفسير القواعد والمعايير”.

ووصل غروسي إلى كوريا الجنوبية أول أمس الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لشرح تحليل مراجعة السلامة. التي أجرتها هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة “فوكوشيما”.

وكانت اليابان قد حصلت في وقت سابق على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، على خطتها لصرف المياه في المحيط. بعد معالجتها من الإشعاع من محطة “فوكوشيما” النووية، على الرغم من اعتراض العديد من الدول في المنطقة.

يذكر أن الساحل الشرقي لليابان تعرض في الحادي عشر من مارس 2011 لزلزال عنيف،

بلغت قوته 8.9 درجة على مقياس ريqتر. ونجمت عنه موجات مد عاتية “تسونامي” في

المحيط الهادئ، ما تسبب في تدمير للبنية التحتية وفي المحطات النفطية والمحطات النووية. التي من بينها محطة “فوكوشيما”. والذي أدى لتسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل “تشيرنوبيل” عام 1986. وبعدها توقفت المحطة عن العمل.