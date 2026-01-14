وكالة تثمين نتائج البحث راعٍ جديد لعمليات بورصة الجزائر

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، منحها اعتمادا للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. كراع في عمليات بورصة الجزائر.

وأوضح بيان للجنة، اليوم الأربعاء، أن الاعتماد يرخص لهذه الوكالة العمومية، مرافقة الشركات المرشحة للإدراج في البورصة، لاسيما ضمن قسم النمو. المخصص للمؤسسات الصغيرة، المتوسطة والناشئة. حيث تتدخل في المرحلة التحضيرية. للعملية من خلال المساعدة على هيكلة مشروع الإدراج وإعداد ملف القبول ونشرة المعلومات. مع مواصلة مرافقة الشركة لمدة خمس سنوات بعد عملية الإدراج. والسهر على احترام التزاماتها المتعلقة بالإفصاح المالي وضمان امتثالها المستمر لقواعد السوق.

وبالمناسبة، اعتبرت “كوسوب” اعتماد هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “خطوة هامة في تعزيز جسور التواصل بين البحث العلمي والابتكار. والسوق المالية، كونها ستساهم. في توسيع فرص تمويل المؤسسات الناشئة المبتكرة”.

وبهذا الإجراء، تعد الوكالة خامس راع تعتمده لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إلى جانب شركة “أر أم جي سي” للاستشارة. “غرانت ثورنثون الجزائر”، مكتب “فينابي” للاستشارة وشركة “أنفست ماركت”.

وللإشارة، أنشئت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية سنة 1998، وتتمثل مهامها الأساسية في تثمين نتائج البحث العلمي.نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي الوطني ومرافقة المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة. إضافة إلى تعزيز الروابط بين الفاعلين في مجال البحث والمؤسسات الاقتصادية.

وذكر البيان بأن قسم النمو في بورصة الجزائر قد أنشئ بموجب إصلاح السوق المالية لسنة 2023، وذلك من خلال النظام رقم 23-04 حيث قامت “كوسوب” بتبسيط

شروط الإدراج في البورصة، وتكييفها مع خصوصيات هذه الفئة من المؤسسات والمتمثلة أساسا في جمع حد أدنى قدره عشرة (10) ملايين دينار جزائري. مما يسمح بقبول الشركة للإدراج في البورصة.