الشروع في توزيع مساكن “عدل 2” مباشرة بعد غلق ملف “عدل 1”

توزيـــع 10 آلاف قـــرار تخصيص لمكتتبي “عدل 2” في العاصمة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، عن قيام مصالحه ممثلة في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بتوزيع 4797 مسكن «عدل 1».

على مستوى عدة ولايات بالتراب الوطني، بالموازاة مع تسليم 10 آلاف قرار تخصيص خاص بمساكن «عدل 2» على مستوى الجزائر العاصمة.

وقام وزير السكن، كمال بلجود، أمس، خلال إشرافه على توزيع مفاتيح مساكن أزيد من 4797 مسكن «عدل 1»

على مستوى عدة ولاية، أين تم توزيع 2466 شقة «عدل» بالجزائر العاصمة و718 مسكن بولاية عنابة و320 مسكن

بولاية إدرار و105 مسكن بولاية شلف، بالإضافة إلى 1111 وحدة سكنية بسكيكدة.

وفي ذات السياق، قال المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة إنه بالموازاة مع توزيع هذه المساكن

الخاصة ببرنامج «عدل» 2001 و2002، تم توزيع 10 آلاف قرار تخصيص خاصة بمكتتبي «عدل 2» بالجزائر

العاصمة، على مستوى كل من مدينة عين المالحة وبرج البحري الشعيبة والمدينة الجديدة بوينان وسيدي عبد الله.

وأضاف ذات المتحدث بأن العملية ستتواصل بالنسبة لمكتتبي «عدل 1»، في خلال أشهر جوان وجويلية، حيث ستشهد

عمليات توزيع ضخمة قبل اختتام العملية في 30 من سبتمبر المقبل، لتنطلق بعدها وبصورة مباشرة عملية توزيع المساكن

الخاصة ببرنامج «عدل» 2013، مباشرة بعد غلق ملف «عدل» 2001 و2002.