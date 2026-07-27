وكالة ترقية الإستثمار تستقبل وفداً من رجال الأعمال العُمانيين

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الإثنين، وفداً يضم حوالي 15 رجل أعمال من سلطنة عُمان، ينشطون في مجالات الرقمنة والحلول الرقمية.

وحسب بيان للوكالة، يقوم الوفد العماني، بزيارة عمل إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار وتجسيد مشاريع استثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وترأس الوفد العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، علي بن عامر الشيذاني. بحضور إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة. يتقدمهم الأمين العام للمحافظة، رفيق عدور.

ويضم الوفد مؤسسات عُمانية متخصصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، من بينها إدارة مراكز البيانات، والمنصات والحلول الرقمية. والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المصرفية والبنكية، وإنترنت الأشياء. ورقمنة منظومات عدادات الكهرباء والغاز والمياه، وإنتاج العدادات الذكية، وحلول المدن الذكية. إضافة إلى الأنظمة المؤسساتية الخاصة بتسيير الموارد البشرية والمالية والاتصالات.

وخلال اللقاء، قدّم المدير العام للوكالة عرضاً حول مناخ الاستثمار في الجزائر. مبرزا آخر الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين بيئة الأعمال. إلى جانب المزايا والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين، وآليات الحصول على العقار الاقتصادي. فضلاً عن الخدمات التي يوفرها الشباك الوحيد.

كما استعرض مهام الوكالة وتجربتها في مجال رقمنة خدمات الاستثمار. من خلال المنصة الرقمية للمستثمر التي تتيح عدداً من الخدمات الإلكترونية. على غرار تسجيل المشاريع الاستثمارية، وطلب العقار الاقتصادي. ومتابعة معالجة الملفات إلكترونياً، مع الإشارة إلى المشاريع التي تطمح إلى تطويرها لإتاحة خدمات رقمية إضافية.

وتطرق المدير العام أيضاً إلى أهم الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الرقمنة في الجزائر. مؤكداً أن هذا المجال يحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد. لاسيما من خلال تطوير البنى التحتية الرقمية. وتعزيز منظومة الابتكار، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد العُماني عن اهتمامهم بالفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها الجزائر. مؤكدين رغبتهم في تجسيد مشاريع استثمارية وإقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية. بما يستجيب لاحتياجات السوق الجزائرية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي الأخير، جدد المدير العام التزام الوكالة بمرافقة هؤلاء المستثمرين في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية. وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة والهيئات المعنية. مع التأكيد على توفير كل الظروف الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع. بما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عُمان. ويُثري حافظة المشاريع الاستثمارية العُمانية المسجلة لدى الوكالة بمشاريع نوعية في قطاع الرقمنة.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد العماني بزيارة إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية. حيث اطلع على آليات عمله والخدمات التي يوفرها للمستثمرين.