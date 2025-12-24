وكالة ترقية الاستثمار: أزيد من 19 ألف مشروع مصرح به بقيمة 61 مليار دولار

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 أزيد من 19 ألف مشروع مصرح به. بقيمة مالية تقدر بـ 8242 مليار دج (ما يعادل 61 مليار دولار)، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، مديرها العام، عمر ركاش. الذي أكد بأن نسبة الدخول الفعلي للمشاريع في الإنجاز قد بلغت مستويات جد مرضية.

وخلال يوم إعلامي منظم من طرف وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. خصص لبحث دور الإعلام الوطني في ترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية. والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة. خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 21 ديسمبر الجاري بلغ 19 ألف و45 مشروع مصرح به. بقيمة إجمالية تقدر بـ 8242 مليار دج، ومن شأنها استحداث أزيد من 470 ألف منصب شغل.

وتعكس هذه الحصيلة المسجلة -كما قال- “ثقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في الإصلاحات العميقة الاستثمارية. التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما تؤكد أن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة للمشاريع المنتجة في مختلف القطاعات وعبر جميع الولايات. بما يخدم التنمية الإقليمية المتوازنة وخلق مناصب الشغل، وهو الأمر الذي يحرص عليه رئيس الجمهورية”.