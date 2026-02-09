وكالة ترقية الاستثمار تبحث توطين استثمارات أجنبية في الجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس الأحد، وفودًا وممثلين عن عدد من الشركات الأجنبية، وذلك لبحث فرص الاستثمار وتوطين مشاريع جديدة في الجزائر.

وحسب بيان للوكالة، التقى ركاش بوفد عن الشركة الهندية «Tenshi»، الرائدة عالميًا في الصناعة الصيدلانية.

حيث عبّر الوفد عن اهتمامه بدخول السوق الجزائرية من خلال تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة مع متعاملين جزائريين. لا سيما في مجال إنتاج المواد الأولية الموجّهة للصناعة الصيدلانية.

كما عقد المدير العام للوكالة اجتماعًا مع مسؤولي وممثلي شركة “LG Electronics Algérie SARL”، التي أبدت رغبتها في تجسيد مشروع استثماري جديد في مجال الصناعات الكهرومنزلية. مع انفتاحها على إقامة شراكات مع متعاملين وطنيين لتصنيع علاماتها في الجزائر.

وهو ما يسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، وخلق مناصب شغل مؤهلة، وتعزيز الإدماج المحلي وتطوير النسيج الصناعي الوطني. إلى جانب توسيع حضور الشركة الكورية الرائدة في السوق الجزائرية.

كما ناقش الطرفان مختلف الخيارات والآليات المتاحة لتجسيد هذا المشروع. سواء بصفة مستقلة أو في إطار شراكة مع متعاملين جزائريين. لاسيما عبر بورصة الشراكة التي تشرف الوكالة على تسييرها. إضافة إلى دور الوكالة في مرافقة وتسهيل تجسيد هذا الاستثمار في أقرب الآجال.

ومن جهة أخرى، استقبل ركاش وفدًا عن الشركة الفيتنامية “Nutifood “، المتخصصة في إنتاج وتحويل القهوة والحليب. والتي تمتلك عدة مزارع ومصانع في فيتنام.

حيث أبدت رغبتها في استكشاف السوق الوطنية تحسّبًا لتجسيد استثمارات فلاحية وصناعية في هذا المجال.