وكالة ترقية الاستثمار تشارك في معرض “صالون إفريقيا” باليابان

شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في فعاليات معرض “صالون إفريقيا - Africa Lounge”، المنعقد في الفترة من 20 إلى 22 أوت 2025، بمدينة يوكوهاما اليابانية على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (TICAD 9).

وحسب بيان للوكالة، شهد المعرض مشاركة 195 عارض من هيئات إفريقية ومؤسسات يابانية واستقطاب آلاف الزوار.

وأشرف على تنشيط جناح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خلال هذه التظاهرة السيدة إيمان تومي، مديرة بالوكالة. وإبراهيم سلاماني، مدير الشباك الوحيد اللامركزي لسكيكدة.

حيث قاما بالتعريف بمناخ الاستثمار في الجزائر، في ظل قانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي. وذلك بهدف جذب استثمارات يابانية إلى الجزائر وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجانب الياباني.

وسجل جناح الوكالة اقبالاً من طرف الشركات اليابانية الراغبة في الولوج إلى إفريقيا عبر بوابة الجزائر. باعتبارها قطبا صاعدا للنمو في الاقتصاد العالمي، من جهة. وما توفره سوقها من فرص واعدة بالنسبة لليابان، من جهة أخرى.

وتنشط هذه الشركات أساسا في قطاعات الصناعات الغذائية، صناعة المركبات، الصناعات الإلكترونية. تحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية، أنظمة إشارات سكك الحديدية وتغذية الأنعام.

وقد شهد مؤتمر TICAD 9 مشاركة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.