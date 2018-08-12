وكالة سياحية بميلة تنصب على عشرات المواطنين في الحصول على  تأشيرة المجاملة

تعرض العشرات من المواطنين كانوا يرغبون في الحج إلى البقاع المقدسة لعملية الاحتيال من طرف وكالة للسياحة والأسفار ببلدية واد النجاء بميلة.

حيث دفع المواطنين ملفاتهم وجوازات سفرهم للإستفاذة من تأشيرة المجاملة قبل أن يصدموا أخر لحظة أنها أضغاث أحلام.

وحسب ما صرح به الضحايا أنهم لم يتم إعطائهم أية معلومة مؤكدة سوى هيئوا أنفسكم ليوم الجمعة موعد السفر

ليتم الإتصال بنا في آخر دقيقة لإخبارنا أن سفرنا إلى البقاع المقدسة وأداءمناسك الحج قد ألغي .

كما كشف الضحايا أن كل واحد منهم سلم للوكالة مبلغ يتراوح ما بين 54 و55 مليون سنتيم معلى أن يكونوا ضمن زوار بيت الله الحرام .

من جهتها قلت صاحبت الوكالة انها ايضا ضحية نصب من طرف وكالة تعمل معها منذ مدة 3سنوات وهي التي تخلت عنها.