عاجل

وكالة سياحية بميلة تنصب على عشرات المواطنين في الحصول على  تأشيرة المجاملة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وكالة سياحية بميلة تنصب على عشرات المواطنين في الحصول على  تأشيرة المجاملة
بقلم م. فيصل

تعرض العشرات من المواطنين كانوا يرغبون في الحج إلى البقاع المقدسة لعملية الاحتيال من طرف وكالة للسياحة والأسفار ببلدية واد النجاء بميلة.

حيث دفع المواطنين ملفاتهم وجوازات سفرهم للإستفاذة من تأشيرة المجاملة قبل أن يصدموا أخر لحظة أنها أضغاث أحلام.

وحسب ما صرح به الضحايا أنهم لم يتم إعطائهم أية معلومة مؤكدة سوى هيئوا أنفسكم ليوم الجمعة موعد السفر

ليتم الإتصال بنا في آخر دقيقة لإخبارنا أن سفرنا إلى البقاع المقدسة وأداءمناسك الحج قد ألغي   .

كما كشف الضحايا أن كل واحد منهم سلم للوكالة مبلغ يتراوح ما بين 54 و55 مليون سنتيم معلى أن يكونوا ضمن زوار بيت الله الحرام .

من جهتها قلت صاحبت الوكالة انها ايضا ضحية نصب من طرف وكالة تعمل معها منذ مدة 3سنوات  وهي التي تخلت عنها.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital