وكالة عدل:”أكثر من 870 ألف مكتتب اطّلعوا على النتائج”

أكدت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم، أنّ العملية المتعلقة بالإطلاع على نتائج دراسة الملفات عبر المنصة الرقمية قد تمت في ظروف تقنية جيدة.

وكشفت وكالة عدل، في بيان لها، أنّ أزيد من 870 ألف مكتتب تمكّنوا من الولوج إلى حساباتهم الشخصية، حيث تمكنوا من الإطلاع على نتائج معالجة ملفاتهم وتحميل إشعارات القبول أو الرفض مباشرة من الموقع الإلكتروني الرسمي.

وذكرت الوكالة أن المسجلين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم تقديم طعن عبر المنصة ذاتها، وذلك من خلال الفضاء المخصص مرفقين بالوثائق اللازمة في الآجال القانونية المحددة.