وكالة “عدل”: إستكمال توزيع 30 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني نهاية السنة الجارية

أعلن المدير العام المساعد لوكالة “عدل” فيصل زيتوني، عن إستكمال نهاية السنة الجارية عملية توزيع 30 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار.

جاء هذا في تصريح لـ “وأج” على هامش حفل بدء تسليم مفاتيح 4605 وحدة سكنية من صيغة عدل لمكتتبي 2013.

وأضاف زيتوني، أن الوكالة وبالتنسيق مع مختلف ولاة الجمهورية سطرت برنامجا لتوزيع 30 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجاز عبر معظم ولايات الوطن على غرار ولايات تيبازة ومعسكر والبليدة على أن تستكمل العملية نهاية السنة الجارية.

من جهته أعلن والي الولاية، كمال نويصر، عن الشروع ابتداء من الثلاثي الأول من السنة المقبلة في توزيع حصة من سكنات عدل الجاري انجازها على مستوى القطب السكني الصفصاف أعالي بلدية مفتاح.

كما أن العملية ستتبع بأخرى لتوزيع حصص من السكنات المنجزة بالقطب السكني سيدي سرحان المحاذي للمدينة الجديدة بوينان.