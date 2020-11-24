وكالة عدل: إطلاق أشغال لإنجاز 140 ألف وحدة سكنية نهاية نوفمبر الجاري

كشف المدير العام لوكالة ” عدل ” طارق بلعريبي، أنه سيتم إطلاق أشغال إنجاز 140 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار نهاية الشهر.

وقال بلعريبي على هامش حفل تسليم 1800 مسكن “عدل” بعين الدفلى، أنه في غضون بضعة أيام سيتم إطلاق كافة مشاريع عدل على المستوى الوطني بمجموع 140 ألف وحدة.

وأكد بلعريبي، على اختيار مواقع البناء، مركزا على أهمية إحترام المعايير الجمالية والخاصة بإنجاز السكنات الجديدة.

وكشف بلعريبي، أنه سيتم منح 30 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السنة الجارية على المستوى الوطني.

وأوضح، أن عملية منح السكنات لن تتوقف و وكالة عدل ستعمد إلى التوزيع بمجرد الإستكمال التام للحصص الجاري إنجازها.