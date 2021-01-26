وكالة عدل: إعذار ثاني لشركة “Sarl société général entreprise” ببرج البحري “فايزي”

وجهّت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، إعذارا ثانيا لشركة ” Sarl société général entreprise – SGE”.

وتتكفل الشركة بدراسة أشغال التهيئة الخارجية، الشبكة الثلاثية لمشروع إنجاز 600 مسكن عدل ببرج البحري ولاية الجزائر العاصمة.

وحسب إعلان للوكالة، فقد وجهت إعذارا بناء على مختلف محاضر معاينة الورشة، التي تؤكد التوقف التام للأشغال.

بالإضافة إلى عدم الإنتهاء من تنفيذ أشغال التهيئة الخارجية، وكذا تقارير مختلفة من طرف القائمين على هذا المشروع.

وطالبت الوكالة، شركة “Sarl société général entreprise – SGE” باستئناف الأشغال في ظرف لا يتعدى 72 ساعة.

بالإضافة إلى تدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة بمواد البناء.

وكذا وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التاخر المسجل في تقدم الأشغال وتسليم المشروع في اقرب الآجال .

كما شدّدت الوكالة على إعادة السير بالأشغال حسب المعايير التقنية والفنية المتعامل بها.

وتفيذ الوكالة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما فسخ الصفقة على عاتق شركة الإنجاز، في حالة عدم التزامها بتنفيذ محتوى الإعذار في مدة 72 ساعة ستتخذ الاجراءات المعمول بها.