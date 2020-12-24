وكالة عدل: استئناف عملية تحديد مواعيد الإستقبال ومتابعة ملفات المكتتبين والقاطنين

أعلنت وكالة عدل، اليوم الخميس، عن استئناف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الإستقبال ومتابعة ملفات المكتتبين والقاطنين بأحياء عدل.

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، الراغبين في ذلك فقط لإعادة تثبيت التطبيق عبر هواتفهم المحمولة.

ودعت وكالة عدل الراغبين الى دخول الرابط التالي: http://mo.aadl.com.dz/RDVAADLl، وبعدها إتباع الخطوات المتبقية المتعلقة بعملية تحديد المواعيد .

وأشارت وكالة عدل أن عملية تحديد المواعد توقفت بسبب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط موظفيها وعمالها.

وبالعودة التدريجية لموظفيها بعد تعافيهم من الإصابة بالوباء، تم إستئناف العملية وفق إجراءات وقائية للحد من انتشاره.

كما دعت الجميع الى توخي الحيطة و الحذر ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره .