وكالة “عدل” تبيع المحلات التجارية بالعاصمة وقسنطينة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لمحلات تجارية بولايتي الجزائر العاصمة وقسنطينة.

وفي بيان لها، أعلانت عن البيع بالمزاد العلني لـ 21 محل ذو إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي: 1500 مسكن عدل سيدي عبد الله Q4- ولاية الجزائر –

كما أعلنت الوكالة عن البيع بالمزاد العلني لـ 189 محل ذا إستعمال تجاري و خدماتي. منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 6000 مسكن عدل الرتبة ديدوش مراد – ولاية قسنطينة –

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور