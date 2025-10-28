وكالة عدل تبيع المحلات التجارية بهذه الولاية!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن بيع المحلات التجارية عبر عدة ولايات.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أشارت الوكالة إلى بيع بالمزاد العلني لـ 73 محل ذو استعمال تجاري. منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحــي 3100 مسكن عدل بوينان ولايــة البليدة. بالإضافة كذلك إلى 110 محل ذو استعمال تجاري ، منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحــي 1000 مسكن عدل بوينان - ولايــة البليدة.

كمنا أعلنت الوكالة عن البيع بالمزاد العلني لـ 52 محل ذا استعمال تجاري و 01 ذو إستعمال خدماتي. منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحــي 2000 مسكن عدل قطعة D سيدي عبد الله – ولايــة الجزائر. وكذا البيع بالمزاد العلني لـ 97 محل ذا استعمال تجاري ، منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحــي: 800 مسكن عدل بالعطاف – ولايــة عين الدفلى. بالغضافة كذلك إلى 14 محل ذو استعمال تجاري ، منجزة في إطـار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائـنة بحــي 1200 مسكن عدل بالعطاف – ولايــة عين الدفلى –

