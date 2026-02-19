وكالة “عدل” تبيع المحلات التجارية بهذه المواقع

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن البيع بالمزاد العلني لـعدة محلات تجارية عبر عدة ولايات.

وأعلنت الوكالة عن البيع بالمزاد العلني لـ 75 محل ذو إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 500 مسكن جندل ولاية عين الدفلى. وكذا البيع بالمزاد العلني لـ 34 محل ذو إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 200 مسكن عدل بربيح - ولاية الجلفة. بالإضافة كذلك إلى البيع بالمزاد العلني لـ 70 محل ذو إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1300 مسكن عدل مفتاح ولاية البليدة.

كما أعلنت الوكالة عن البيع بالمزاد العلني لـ 94 محل ذو إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1500 مسكن عدل زعاترية ولاية الجزائر. بالإضافة كذلك إلى البيع بالمزاد العلني لـ: 33 محل ذا إستعمال تجاري. و 17 ذو إستعمال خدماتي الكائنة بحـي 2500 مسكن عدل الرحمانية الموقع -1- Q20 – ولاية الجزائر. وكذا بيع 49 محل ذو إستعمال تجاري و 14 محل ذا استعمال خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1000 مسكن عدل حي 25 زعاترية ولاية الجزائر.

