وكالة “عدل” تبيع المحلات التجارية في هذه الولايات

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن البيع بالمزاد العلني لـعشرات المحلات التجارية بعدة ولايات.

وأشارت الوكالة، إلى أنه سيتم البيع بالمزاد العلني لـ 94 محل ذو إستعمال تجاري و 13 خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 2500 مسكن عدل الرحمانية موقع 4 Q20 - ولاية الجزائر-. و66 محل ذو إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي:

400 مســكن عدل برواقية ولاية المدية. بالإضافة كذلك إلى 38 محل ذو إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 3100 مسكن عدل مسكن بوينان “ولاية البليدة”.

كما أعلنت عن بيع محل ذا إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1137 مســكن عدل حي 19 سيدي عبد الله – ولاية الجزائر -. و03 محلات ذو إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 300 مســكن عدل سيدي لخضر – ولاية عين الدفلى.

