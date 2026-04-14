وكالة “عدل” تبيع المحلات التجارية في هذه الولايات!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن البيع بالمزاد العلني لعشرات المحلات التجارية عبر المواقع السكنية في عدة ولايات.

وأشارت الوكالة إلى بيع 28 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 750 مسكن عدل “البيع بالإيجار ” بمزغران ولاية مستغانم. وكذا بيع 85 محل ذات إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 300 مسكن “عدل” عين الدفلى.

كما طرحت وكالة عدل للبيع 19 محل ذا إستعمال تجاري و21 ذا إستعمال خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 1300 مسكن عدل “البيع بالإيجار ” عين جردة - ولاية المدية. وكذا 107محل ذا إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 1000 مسكن عدل بوينان ولاية البليدة. و 43 محل ذات إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار. الكائنة بحي 5000 مسكن عدل B و D بوينان ولاية البليدة. وكذا 175 محل ذات إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 3000 مسكن عدل موقع 01 بوينان ولاية البليدة.

