وكالة “عدل” تبيع المحلات التجارية في هذه الولايات!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن البيع بالمزاد العلني لعدة محلات ذات إستعمال تجاري بعدد من ولايات الوطن.

وأضافت الوكالة في بيان لها، أنه قد تم عرض 27 محل ذو إستعمال تجاري للبيع. منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 450 مسكن عدل حمادي “ولاية بومرداس”.

وأشارت الوكالة إلى البيع بالمزاد العلني لـ 06 محلات ذات إستعمال تجاري أو خدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات ترقوية جماعية الكائنة بحـي 138 مسكن مسكن ترقوي الشارع الرئيسي وج 07 المدينة الجديدة على منجلي ولاية قسنطينة.

