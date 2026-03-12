وكالة عدل تبيع مئات المحلات التجارية عبر عدة ولايات

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لمئات المحلات التجارية عبر عدة ولايات.

وأشارت الوكالة في بيان لها، أن سيتم بيع 36 محل ذا إستعمال تجاري و 5 خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 320 مســكن عدل بني سليمان - ولاية المدية -. و 04 محلات ذات إستعمال تجاري ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 300 مســكن عدل بني سليمان – ولاية المدية -.

كما أعلنت عن البيع بالمزاد العلني لـ 48 محل ذو إستعمال تجاري و 14 خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 2500/2173 مسكن عدل موقع 2 سيدي عبد الله “ولاية الجزائر”. بالإضافة كذلك إلى البيع بالمزاد العلني لـ 271 محل ذا إستعمال تجاري و 38 خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 5000 مسكن عدل حي 28، 29 سيدي عبد الله “ولاية الجزائر”. والبيع بالمزاد العلني لـ 8 محل ذا إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 1200 مسكن عدل العطاف “ولاية عين الدفلى”.

كما تم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لـ 30 محل ذا إستعمال تجاري و خدماتي ، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحـي 350/1100 مســكن عدل الموقع 01 ولاية مستغانم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور