وكالة عدل تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة في الإنجاز

عقد مساء أمس الإثنين، المدير العام لوكال عدل ، اجتماعا حول وضعية تقدم الأشغال بالمشاريع المنطلقة مؤخرا بالولايات التابعة للوكالة الجهوية الجزائر شرق.

وجاء هذا الاجتماع، للوقوف على الروتوشات الأخيرة للسكنات الجاهزة بمختلف الولايات.

وحسب بيان للوكالة، حضر الاجتماع المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمدير المكلف بسير العمليات والمدير الجهوي للجزائر شرق.

بالإضافة إلى مدراء المشاريع بكل من الجزائر، والبويرة ، وبجاية ، وتيزي وزو وبومرداس.

وعرض في الإجتماع، حصيلة تقدم الأشغال بالولايات المذكورة، والنتائج التي تحققت بعد الزيارات الميدانية التي قام بها المدير العام سابقا.

وشدد المدير العام على ضرورة احترام مؤسسات الإنجاز التزاماتهم التعاقدية مع وكالة عدل.

مؤكدا على أن الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة، أو العمل بنظام المناولة به، بهدف الإنتهاء من السكنات الجاهزة في الأجال المحددة للتسليم.

وتترجم هذه الإجتماعات حرص المدير العام لوكالة عدل، على المتابعة الدورية لسير الأشغال ومراقبة نوعيتها في كامل المشاريع السكنية.