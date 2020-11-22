وكالة عدل تتفقد حي 800 مسكن بعزابة بعد الزلزال: لا توجد خسائر

قام المدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة، بزيارة تفقد للاطلاع على حجم الخسائر التي قد سببها الزلزال الذي ضرب سكيكدة، بحي 800 مسكن عدل عزابة.

وجاء ذلك، تنفيذا لتعليمات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، وبعد الزلزال الذي ضرب ولاية سكيكدة اليوم والذي بلغت شدته 5.2 على سلم ريشتر.

هذا وحسب بيان للوكالة، وبعد المعاينة الميدانية من طرف مكاتب دراسات وتقنيين مختصين، لم تسجل أي خسائر مادية وبشرية داخل هذا الحي.

وطمأن المدير الجهوي، خلال هذه الزيارة، سكان الحي، مؤكدا إن وكالة عدل تقف إلى جانب مكتتبيها وقاطني احيائها في مثل هذه الظروف.