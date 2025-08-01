وكالة عدل ترد على استفسار يهم الكثير من المرفوضين في التسجيل  

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” أجوبة لإستفسارات المسجلين في برنامج سكنات عدل 3 والذين تم رفض ملفهم.

ونشرت الوكالة اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك جوابا حول كيف أعرف بأن ملفي قابل للدراسة عند تحميل الطعن ؟

وقالت الوكالة بهذا الخصوص أنه “عليك التأكد من وضوح الوثائق ، تطابق معلوماتك الشخصية مع الوثائق التي قمت بتحميلها “.

وتابعت الوكالة ” يجب تحميل كل الوثائق في ملف واحد وأن لايتجازو 5 ميغابايت، تأكد من إرسال ملف الطعن”.

وذكرت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.

وكما نبهت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.