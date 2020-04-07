وكالة عدل ترسل مستلزمات طبية للبليدة ومستشفى القطار بالعاصمة

قامت اليوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، بإرسال مستلزمات طبية إلى كل من البليدة ومستشفى القطار بالعاصمة.

ويأتي ذلك، في اطار العملية التضامنية للوقاية من انشار وباء كورونا، التي شرعت الوكالة في تنظيمها.

وتتمثل هذه المستلزمات في : 1000 قفاز وقائي، و1011 هلام مطهر معقم، و1400 كمامة، و1750 حذاء طبي.

و3500 بدلات طبية، و168 نظارة طبية وقائية، و60 مأزر طبي.

وتعد هذه العملية الثانية بعد القافلة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مؤخرا، بدعم من مؤسسات وطنية وأجنبية تتولى إنجاز مشاريع عدل.

وتندرج هذه المبادرة، في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة والسلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية للوقاية والحد من انتشار وباء كورونا وبإشراف وزارة السكن.