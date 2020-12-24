وكالة عدل ترفع دعوى قضائية ضد صفحة فيسبوكية أرادت ضرب سمعتها وزرع البلبلة

أكدت وكالة عدل، اليوم الخميس، أن الصور المتداولة لإحدى عمارات مشروع مصطفى بن براهيم بسيدي بلعباس يراد منها ضرب سمعتها.

وجاء بيان وكالة عدل بعد تداول منشورات عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وأظهرت المنشورات صورا لإحدى عمارات مشروع مصطفى بن براهيم بسيدي بلعباس تعود للسنة الفارطة.

واتهم صاحب المنشور وكالة عدل بالغش في الإنجاز، كما دعا للتحريض على ضرب سمعة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره .

وأكدت عدل أن هذه الصور المتداولة يراد منها ضرب سمعتها، وزرع البلبلة وسط المكتتبين.

وأوضحت أن الصور تعود للسنة الماضية ، وأن مصالحها التقنية قد تدخلت في وقتها وتم رفع التحفظات المسجلة في حينها.

ونفت عدل ما تم ترويجه عبر هذه الصفحة التي تريد زرع الشكوك وسط المكتتبين.

وأكدت الوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره عدل أنها رفعت دعوة قضائية ضد الصفحة التي وضعت منشورات دعائية مغرضة.

كما دعت مكتتبيها الكرام عدم الإنسياق وراء من يريد زرع البلبة وسط المكتتبين وضرب سمعة وكالة عدل .