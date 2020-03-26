وكالة عدل تسخر 14 سيارة إسعاف مجهزة بالعتاد الصحي لولاية البليدة ومستشفى القطار

وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل 14 سيارة إسعاف مجهزة بعتاد صحي وكمامات وقفازات وقائية وسائقين تحت تصرف المصالح الصحية، 12 منها وجهت لولاية البليدة وسيارتي إسعاف تم وضعهما تحت تصرف مستشفى القطار بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه الإجراءات بناءً على توصيات وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، للحد من تفشي فيروس كورنا ، كما تهدف هذه المبادرة الى مساعدة الطواقم الطبية في ولاية البليدة كما في العاصمة في نقل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من خلال تسهيل نقلها، الى جانب تخفيف الضغط عليها بتوفير مواد التعقيم ومختلف المستلزمات الوقائية.

وساهمت في هذه المبادرة الى جانب الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عدد من مؤسسات الإنجاز التالية:BEZALA .ATTIA .Gurbus .Aslane .ERIAPY. Skn.Kuzu.Kur. BEZALA.Dambri . ATLas