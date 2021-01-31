وكالة “عدل” تشرف على إنجاز 310 ألف وحدة سكنية عبر الوطن

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره”عدل”،محمد طارق بلعريبي أن الوكالة تشرف على إنجاز310 ألف وحدة سكنية عبر الوطن .

وأضاف خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أن جزء كبير من هذه السكنات تجاوزت نسبة أشغالها 70 بالمائة.

وأوضح بلعريبي، بأن قانون المالية 2021 خصص أغلفة مالية معتبرة لإستكمال المشاريع والحكومة تعمل على توفير أوعية عقارية مخصصة لإنجاز مشاريع اخرى من هذه الصيغة.

وتابع مدير عدل بأن الوكالة تعمل على تسليم السكنات مرفقة بحميع ضروريات الحياة تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.

هذا وسيتم خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية الشروع في تسوية ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول.

مضيفا بأن الوكالة ستبدأ في شهر مارس في تسليم شهادات التخصيص للذين اختاروا سكناتهم في 2019.