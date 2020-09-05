وكالة “عدل” تطلق تطبيقا ذكيا لضمان متابعة آنية للمشاريع السكنية

أطلقت وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” تطبيقا ذكيا بهدف ضمان متابعة آنية للمشاريع السكنية.

وأعلنت وكالة “عدل”، اليوم السبت نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، عن اطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول يسمح لمسؤولي الوكالة بمتابعة انية لمشاريعها السكنية عبر كامل التراب الوطني.

ويسمح التطبيق لرؤساء ومديري المشاريع بالوكالة وكذا لمديريها الجهويين و لمديرها العام بالاطلاع بشكل مستمر و دون التنقل على نسبة تقدم المشاريع وعلى مختلف العراقيل التي تواجهها.

كما يسمح التطبيق الذكي بالتقليل من عمليات التنقل الميداني و من البيروقراطية و بتقليص استعمال الورق، زيادة عن ضمان فعالية أكبر في الرقابة على المشاريع.

ويسمح التطبيق لمدير المشروع مثلا بتدوين ملاحظاته، وبشكل مستمر، حول اداء شركة الانجاز ومكاتب الدراسات وحول أي مشكل يواجه تقدم المشروع.

وهي الملاحظات التي يمكن أن يطلع عليها بصفة انية المدير الجهوي و كذا المدير العام للوكالة، و هو ما يسمح بتكوين فكرة دقيقة و محينة على المشاريع و من ثمة التدخل بشكل سريع لمعالجة المشكل إن وجد.