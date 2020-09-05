وكالة “عدل ” تطلق تطبيق عبر الهاتف لمسؤولي الوكالة لمتابعة انية للمشاريع

كشفت وكالة تحسين السكن السكن وتطويره “عدل” اليوم عن إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول يمكن لمسؤولي الوكالة من خلاله متابعة انية لمشاريعها السكنية عبر كل الولايات.

ونقلا عن وأج هذا التطبيق يسمح لرؤساء ومديري المشاريع بالوكالة وكذا لمديريها الجهويين ولمديرها العام بالاطلاع بشكل مستمر مشاريع الوكالة.

كما يمكن من الإضطلاع على نسبة تقدم المشاريع وعلى مختلف العراقيل التي تواجهها ودون التنقل.

التطبيق الجديد تم الإعلان عنه خلال اجتماع جمع المدير العام للوكالة برؤساء المشاريع و المدراء الجهويين

ووفق مسؤولو الوكالة التطبيق الذكي يسمح بالتقليل من عمليات التنقل الميداني ومن البيروقراطية وبتقليص استعمال الورق.

بالإضافة إلى زيادة عن ضمان فعالية أكبر في الرقابة على المشاريع وكذا بإرفاق التقارير بصور وفيديوهات

وتدخل هذه المبادرة في إطار الجهود التي يبذلها قطاع السكن في مجال العصرنة والرقمنة.