وكالة “عدل” تطلق منصة رقمية خاصة بمعالجة ودراسة الطعون

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمعالجة الطعون ودراستها.

وحسب بيان للوكالة، فإنه يتعين على المكتتبين أصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر الأول، إيداع طعونهم على المنصة الإلكترونية.

وأوضح البيان، أن المنصة الخاصة بالطعون http://mo.aadl.com.dz/ProfilsAADL/ يكون بالولوج إليها.

وكذا إدخال الرقم التسلسلي مع كلمة المرور ليتم بعدها التعرف تلقائيا على طبيعة التصفية التي رفض بسببها الملف.

وبعد التعرف على طبيعة تصفية الملف يقوم المعني بإرسال طعنه مرفوقا بالوثائق المطلوبة إلكترونيا.

وأضاف البيان، أنه بعد إرسال ملفه مباشرة يستقبل صاحب الطعن رسالة SMS تؤكد له إستلام الطعن.

وبعد الإنتهاء من دراسة الطعن الذي تشرف عليه اللجنة المختصة، سيتم إعلام صاحبه مباشرة عن طريق رسالة قصيرة SMS بنتيجة الدراسة.

من جهتها أكدت الوكالة، أن العمل عن طريق المنصة الرقمية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها سابقا يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتمكين المكتتبين من إرسال ملفاتهم الكترونيا دون عناء التنقل.